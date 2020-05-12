إليك أبرز برامج وخطوات لاستقبال تردد قناة طيور الجنة 2020 على نايل سات

يواصل المواطنين البحث عن تردد قناة طيور الجنة Toyor Al Janah الجديد 2020 على القمر الصناعي نايلسات، عبر محركات البحث بالأنترنت، من أجل مشاهدة برامج وأناشيد قناة طيور الجنة.

فيما وصل تردد قناة طيور الجنة الجديد قائمة الأكثر بحثًا على جوجل تريند، وبهذا الصدد قد وضعنا لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايلسات، لمشاهدة أوقات ممتعة ورائعة في مشاهدة شاشة طيور الجنة داخل البيت.

موقع فلسطين اليوم الاخباري، لا يزال يقدم الكثير من الترددات للقنوات العربية والمحلية، وفي هذا المقال وضعنا لكم تردد قناة طيور الجنة.

نشأة قناة طيور الجنة :

انطلق أول بث لقناة طيور الجنة عام 2020 على القمر الصناعي نايلسات، حيث عملت القناة على انتاج الكثير من الأناشيد والبرامج الترفيهية الخاصة بالأطفال، كما يرأس القناة خالد مقداد، وتضم مجموعة من الفنانين.

وحققت القناة في وقت قصير، نسب مشاهدات عالية بعد أن تخطت حاجز مئات الالاف من المشاهدات، علاوة عن معروضات منتوجاتها الرائعة والمميزة التي تناسب عقول الأطفال من خلال بث أناشيد من قبل أطفال مثلهم. بحركاتهم و لعبهم و براءتهم وابتساماتهم و اهتماماتهم.

برامج قناة طيور الجنة :

وتقدم قناة طيور الجنة مجموعة من البرامج الترفيهية التي تناسب الأطفال، فيما يقضي الأطفال أوقات طويلة عليها بهدف التسلية والمتعة، وإليك برامج القناة التسعة المميزة:

أولا : برنامج صوت كنز.

ثانيا : برنامج ست البيت الصغيرة.

ثالثا : برنامج إسم.

رابعا : برنامج فزورة مع الأمورة.

خامسا : برنامج من الأغاني.

سادسا : جننتوني.

سابعا : ماما جابت بيبي.

ثامنا : صلوا صلوا.

تاسعا : قمر سيدنا النبي.

خطوات استقبال تردد قناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي نايلسات :

إليك أيرز خطوات استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد، وهي على النحو التالي :

• توجيه صحن الطبق نحو القمر الموجود في الجدول بالأسفل.

• ثم نقوم بفتح قائمة “Menu” من الخيارات فى جهاز الاستقبال.

• بعدها نقوم باختيار خيار التركيب او installation من الخيارات التى تظهر امامك.

• ثم نقوم باختيار أضف تردد جديد ونكتب التردد الصحيح لقناة طيور الجنة .

• ثم نضيف الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ .

• نضيف معدل الترميز الموجودين فى الجدول بالاسفل.

• بعد نقوم بالضغط على خيار بحث وستجد قناة طيور الجنة في قائمة القنوات لديك.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على القمر الصناعي نايلسات:

موقع فلسطين اليوم وضع لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات، على النحو التالي :

القمر الصناعي : نايل سات .

الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي .

التردد : 11315.

الاتجاه : 4/3.