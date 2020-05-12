إصابة المتحدث باسم الكرملين الروسي بفيروس كورونا

أعلن السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، إصابة المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح موقع روسيا اليوم، أن المتحدث باسم الكرملين بيسكوف قد أدخل إلى المستشفى بعد تأكيد إصابته، وهو تحت مراقبة الأطباء.

يشار إلى أن السلطات الروسية، أعلنت في وقت سابق، عن إصابة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير البناء فلاديمير ياكوشيف ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا، ومسؤولين آخرين في مجلس الدوما الروسي.

وكانت موسكو في مارس الما ضي، قد أعلنت عن إجراءات ضد فيروس كورونا للحد من انتشاره بين السكان، وقررت إغلاق المرافق العامة والسياحية والرحلات الجوية، باستثناء الأمور الحيوية.