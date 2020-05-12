البزم يعلن عن فتح معبر رفح لدخول العالقين من مصر وسط إجراءات مكثفة لتأمين ذلك

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم، اليوم الثلاثاء، عن فتح معبر رفح اليوم في اتجاه الوصول فقط ولمدة ثلاثة أيام، لإدخال عشرات العالقين من مصر، فيما اتمت الداخلية كافة الاستعداد لاستقبالهم.

وأوضح البزم في الايجاز اليومي، ان الداخلية أجرت كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن الوزارة ستنقلهم جميعاً إلى مراكز الحجر الصحي لقضاء مدة 21 يوماً.

وبيّن أن هيئة المعابر أتمت دراسة جميع بيانات المسجلين من العالقين، على أن يتم توزيعهم على مراكز الحجر الصحي بحسب طبيعة الحالات.

وأشار إلى أن قرابة 1700 مواطناً عالقاً سجلوا بياناتهم عبر الرابط الذي تم نشره قبل أيام، وقامت هيئة المعابر بجمع بياناتهم وتصنيفها، وتقسيم دخولهم على مدار الأيام الثلاثة.

وذكر البزم، أن هيئة المعابر اجرت اتصالات مع العالقين في مصر بشكل شخصي وإبلاغهم بمواعيد دخولهم؛ لضمان إتمام إجراءات الوقاية والسلامة، ونأمل الالتزام بذلك من قبل جميع المواطنين العالقين.

كما وأكد، أنه لا مواعيد مُحددة لفتح معبر رفح في اتجاه المغادرة، وعلى جميع العائدين مراعاة ذلك، ولا تغيير على جميع القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، المتعلقة بمنع التجمعات.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة قامت بتأمين 10 مراكز للحجر الصحي في محافظات قطاع غزة، ولا زالت تُقدم الخدمة للمستضافين فيها.

وقال :"إن الشرطة أتمت خطتها لتأمين انعقاد امتحانات الثانوية العامة المقررة في 30 مايو الجاري، وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وذلك التنسيق مع وزارتي التعليم والصحة".

ودعا البزم، المواطنين إلى الاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة في ظل وصول عائدين جُدد، تحسباً أن يكون بينهم مصابون بالفيروس.