وفاة الفنان إبراهيم نصر وإليك موعد الجنازة وهذه ابرز مشاركاته الفنية

أعلنت جهات رسمية في مصر عن وفاة الفنان المصري إبراهيم نصر، اليوم الثلاثاء، بسبب مرض عضال كان يعاني منها، وفق نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي.

وقدم المرحوم إبراهيم نصر عن عمر يناهز 69 عامًا، التي اشتهر بتقديمه برامج المقالب المعروف إعلاميًا بـ"كاميرا الخفية" الذي يقدمه في شهر رمضان، كما معروف عنه بأن له باع طويل في الفن.

من هو الفنان المصري إبراهيم نصر :

ولد الفنان إبراهيم نصر في تاريخ 18 أغسطس 1950 في حي شبرا بالقاهرة، وهو كوميدي، ويعتبر فيلم زكية زكريا من ابرز اعماله الفنية، كما شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية.

واسمه الحقيقي إبراهيم نصر النخيلي نسبة لقرية النخيلة في محافظة أسيوط بمصر، وعمل جد الفنان إبراهيم نصر كمقاولٍ معماري في القاهرة، ولدا الفنان إبراهيم نصر ولدًا اسمع عاد حاصل على ليسانس في الآداب.

بدأ الفنان حياته في تقليد النجوم الكبار حيثُ شارك في بداية اعماله في مجموعة من برامج الأطفال، وبعدها قام بالتمثيل في بطولات في مسلسلات عدة منها "حكاي لها العجب".

ابرز مشاركات الفنان إبراهيم نصر :

ومن ابرز مشاركات الفنان إبراهيم نصر في الأفلام والمسلسلات، مشاركته بفيلم إكس لارج، والصاغة وأولى ثانوي، وجحيم امرأة ولهيب الانتقام وحد السيف والكهف وحسن اللول ومحطة الانس، وغيره من المسلسلات.

موعد جنازة الفنان إبراهيم نصر :

وأعلن نقيب ممثلين المصريين أشرف زكي، عن موعد صلاة الجنازة على جثمان الفنان إبراهيم نصر، وأوضح ان الجنازة ستقام الثلاثاء على الفنان إلى مثواه الأخير.