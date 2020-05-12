إليك أبرز خطوات استقبال تردد قناة طيور الجنة 2020 على نايلسات

اضبط تردد قناة طيور الجنة Toyor Al Janah الجديد 2020 على القمر الصناعي نايلسات، حيثُ يواصل الأهالي البحث عن تردد قناة طيور الجنة، لمشاهدة برامج قناة طيور الجنة.

وفي هذا الصدد إليكم تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايلسات، وذلك لمشاهدة أوقات ممتعة لبرامج وأناشيد طيور الجنة، المتخصصة لفئة الأطفال، وهو ما ساعدها على الانتشار بشكل واسع.

ونتيجة للبحث المتزايد من قبل المواطنين على تردد قناة طيور الجنة، لا يزال موقع "فلسطين اليوم الاخباري" يقدم لحضراتكم ترددات القنوات المحلية والعربية، واليوم يقدم الموقع تردد قناة طيور الجنة Toyor Al Janah الجديد.

تأسيس قناة طيور الجنة :

تأسست قناة طيور الجنة عام 2020، وكان أول بث لها على القمر الصناعي نايلسات، حيث عملت القناة على انتاج الكثير من الأناشيد والبرامج الترفيهية الخاصة بالأطفال، كما يرأس القناة خالد مقداد، وتضم مجموعة من الفنانين.

وحققت القناة في وقت قصير، نسب مشاهدات عالية بعد أن تخطت حاجز مئات الالاف من المشاهدات، علاوة عن معروضات منتوجاتها الرائعة والمميزة التي تناسب عقول الأطفال من خلال بث أناشيد من قبل أطفال مثلهم. بحركاتهم و لعبهم و براءتهم وابتساماتهم و اهتماماتهم.

خطوات استقبال تردد قناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي نايلسات :

إليك أيرز خطوات استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد، وهي على النحو التالي :

توجيه صحن الطبق نحو القمر الموجود في الجدول بالأسفل.

ثم نقوم بفتح قائمة “Menu” من الخيارات فى جهاز الاستقبال.

بعدها نقوم باختيار خيار التركيب او installation من الخيارات التى تظهر امامك.

ثم نقوم باختيار أضف تردد جديد ونكتب التردد الصحيح لقناة طيور الجنة .

ثم نضيف الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ .

نضيف معدل الترميز الموجودين فى الجدول بالاسفل.

بعد نقوم بالضغط على خيار بحث وستجد قناة طيور الجنة في قائمة القنوات لديك.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على القمر الصناعي نايلسات:

موقع فلسطين اليوم وضع لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات، على النحو التالي :

القمر الصناعي : نايل سات .

الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي .

التردد : 11315.

الاتجاه : 4/3.