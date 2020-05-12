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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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هيئة الأسرى: الأسير سامي جنازرة يبدأ اضرابا عن الطعام

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 15:44 - 12 مايو 2020
معتقل اسرائيلي معتقل اسرائيلي
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أفادت هيئة شؤون الأسرى و المحررين، بأن الأسير سامي جنازرة (47 عاما) من مخيم الفوار بمحافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، قد بدأ اليوم إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد تجديد اعتقاله الإداري.

وأوضحت الهيئة بأن محكمة الاحتلال العليا رفضت قبل أيام الالتماس المقدم من قبل الطاقم القانوني بالهيئة ضد أمر الاعتقال الإداري الصادرة بحق الأسير جنازرة.

يذكر أن الاحتلال أعاد اعتقال جنازرة في 16 سبتمبر/ أيلول 2019، بعد اقتحام منزله، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، وحين قاربت على الانتهاء جدد له لمرة ثانية لأربعة أشهر أخرى.

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