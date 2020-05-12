سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء 12/5/2020

جاءت اسعار الليرة التركية اليوم الثلاثاء 12 مايو 2020، مقابل العملات العربية والعالمية، خلال تعاملات البنك المركزي التركي اليوم مع العملاء، على النحو الآتي.

سعر الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي، 7.0859 للبيع، مقابل 7.0818.

سعر الليرة التركية مقابل الريال السعودي اليوم، 1.8871 للبيع، مقابل 1.8839 للشراء.

سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري اليوم، 0.4513 للبيع، مقابل 0.4492 للشراء.

سعر الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي اليوم، 22.9243 للبيع، مقابل 22.8740 للشراء.

سعر الليرة التركية مقابل الدينار البحريني، 18.8751 للبيع، مقابل 18.5898 للشراء.

يشار إلى أن الليرة التركية (بالتركية: Türk lirası)‏تعُد العملة الوحيدة والرسمية في تركيا، وأطلق عليها العملة الـ”المعدلة”، حيث حُذف منها 6 أصفار بعد أن كانت الـمليون ليرة تركية تعادل دولار أمريكي واحد فأصبحت الليرة التركية الواحدة تعادل دولاراً واحداً بعد التعديل.