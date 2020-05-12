فرق المدائح النبوية بغزة تتجاوز إجراءات "كورونا" وتواصل اناشيدها خلال رمضان

مع انتشار فيروس كورونا المستجد وإعلان الحكومة في قطاع غزة مارس الماضي، عن إجراءات تتعلق بالحد من الوباء، اتخذت فرق المدائح النبوية قرارًا لاستمرار عملها خلال شهر رمضان المبارك.

وفي شهر رمضان من كل عام يزداد الضغط على فرقة المديح النبوي بالمشاركة في المناسبات العامة والدينية، إلا أنّ تفشي الفيروس حال دون ذلك، ما جعل الفرقة تفكر في النشيد بأسلوب جديد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فرق المدائح النبوية في القطاع، ألتزموا كباقي الجهات بقرارات الحكومة التي أعلنت عنها، وشملت إغلاق المرافق العامة والسياحية والمناسبات العامة التي تحوي على تجمعات بشرية بما في ذلك المساجد، للحد من تفشي الوباء.

"نحن في فرقة المديح النبوي قررنا الالتزام بقرارات الجهات الرسمية بوقف النشيد في الأماكن العامة والمناسبات بسبب فيروس كورونا"، كما يقول المنشد ضياء الغرباوي في فرقة الفن الأصيل للمدائح النبوية.

وأضاف الغرباوي، أن الفرقة أوقفت جميع نشاطاتها في النشيد لذكر الله وعلى الصلاة على محمد-صلى الله عليه وسلم- وعن استقبال شهر رمضان، حتى إصدار قرار بإعادة فتح المناسبات الدينية والعامة.

وأوضحت الفرقة المكونة من سبعة منشدين، أنّ شهر رمضان الحالي يختلف عن سابقه، حيثُ شهد منع إقامة الحفلات الدينية في المساجد والمناطق السياحية، ما طرّ الفريق إلى إتمام الأناشيد داخل المنزل، وبث المديح عبر مواقع التوصل.

وبيّن الغرباوي، أنّ أهالي القطاع يتابعون المديح النبّوي على حساب الفرقة الخاص بها (فيسبوك) بواسطة تقنية البث المباشر، مشيرًا إلى أن فيديوهات المديح لاقت إعجاب الكثيرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في أحدث إحصائية لها، إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذُ ظهور أول إصابة في مارس الماضي، حيثُ اصيب 376 شخصًا في فلسطين، شفيّ منهم 367 حالة، فيما توفيّت حالتان، وهم من الضفة المحتلة.



الاستمتاع بالمدائح النبوية في رمضان

أما المنشد محمد عبد السلام، قال :"إن فرق المديح النبوي في القطاع، توقفت بسبب جائحة الفيروس، لذا قررنا الذهاب إلى مواقع التواصل وعبر الفضائيات للتواصل مع السكان".

وأضاف عبد السلام، أن فريقه يؤدون خلال أيام شهر رمضان الحالي المديح النبوي داخل البيت ويتم بثه كما هو مذكور؛ حتى يتمكن كافة الأهالي من الاستمتاع بإداء المديح في ذكر الله والصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم-، لزيادة روحانيات إيمانهم في شهر رمضان.

وأوضح أن الفرقة تُحضر كافة أدوات ومستلزمات المديح في غرفة البيت، ليتم النشيد بداخلها وسط أجواء روحانية إيمانية، فيما تبث تلك الحلقات بواسطة تقنية البث المباشر على (الفيسبوك)، وسط تفاعل الأهالي.

ويواصل فيروس كورونا اجتياح دول العالم، إذ تجاوزت اعداد الإصابات بالفيروس الأربعة ملايين في 193 بلدًا، ومئات آلاف الوفيات، معظمهم في أوروبا والولايات المتحدة، فيما تكبدت الدول خسائر تقدر بآلاف المليارات الدولارات، بسبب الاجراءات المتبعة ضد الوباء، والتي أوقف النشاط الاقتصادي.



