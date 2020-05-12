اسعار الحديد والاسمنت في اسواق مصر اليوم الثلاثاء 12/5/2020

جاءت اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 12 مايو 2020، في أسواق مصر خلال تعاملات اليوم بالسوق كالتالى.
سعر طن حديد عطية وصل 9 آلاف جنيه و500 جنيه.
سعر طن حديد عز والدخيلة 9 آلاف جنيه و750 جنيها.
سجل طن حديد الكومى 9 آلاف و500 جنيه.
سعر طن حديد المراكبى 9 آلاف و500 جنيه.
سعر طن حديد بيانكو 9 آلاف و500 جنيه.
– أسعار الاسمنت اليوم الثلاثاء
سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 775 جنيها.
سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر 765 جنيها.
سعر طن أسمنت الفهد 760 جنيها.
سعر طن أسمنت المنيا 765 جنيها.
سعر طن أسمنت طرة وحلوان 770 جنيها.
سعر طن أسمنت المسلة إلى 765 جنيها