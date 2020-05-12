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الجهاد الاسلامي: مقتل الجندي في الضفة هو الرد الفلسطيني على مشاريع الضم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:32 - 12 مايو 2020
شعار الجهاد الإسلامي شعار الجهاد الإسلامي
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أشادت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء بالمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، و التي ترفض اجراءات الاحتلال و مخططات الضم التي تسعى سلطات الاحتلال تطبيقها

و اكد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أ. مصعب البريم أن مقتل الجندي الصهيوني هو رسالة شعبية واضحة وهو الرد الفلسطيني ورسالة الضفة الثائرة على مشاريع الضم والتوسع العدوانية في الضفة ومؤشر واضح على ما ستؤول إليه الأوضاع من تصعيد مقاوم ردا على جرائم وارهاب الاحتلال الصهيوني.

وقال البريم: "نحن نبارك وندعم كل عمل مقاوم يدلل على أن شعبنا لن يعجز عن المقاومة رغم كل الظروف الامنية والميدانية حتى ولو بالحجر, كما ونوجه التحية لسواعد الشباب الثائر في الضفة الغربية التي تحركت لترد على جرائم الاحتلال الصهيوني وعلى سياسة هدم البيوت وتغول المستوطنين".

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