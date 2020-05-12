استقبل تردد قناة الشرق Elsharq المصرية الجديد 2020

نعرض إليكم تردد قناة الشرق Elsharq المصرية الجديد 2020 على عرب ونايل وسهيل سات وهوت بيردمعدل تردد قناة الشرق Elsharq المصرية الجديد 2020 على عرب ونايل وسهيل سات وهوت بيرد.

وبإمكانك أن تستقبل تردد قناة الشرق Elsharq المصرية الجديد 2020، حثي تصدر تردد قناة الشرق قائمة أفضل القنوات المصرية والعربية, وخلال هذه الفترة ازدادت عمليات البحث على الانترنت للحصول على تردد القناة.

وتعرض قناة الشرق المصرية الجديد 2020، العديد من البرامج المتنوعة، كما أنها ترتكز في نشراتها في الحديث على المواضيع السياسية في مصر وفي الدول العربية، وتعرض تفاصيل الاحداث أمام جمهورها.

وقد تم إطلاق قناة الشرق يوم 25 إبريل 2014م، حيث ينطلق بث القناة من تركيا ولكن القناة مصرية ومن مؤسسين مصريين.

تعرض قناة الشرق كل الأفكار التي تتحدث عن مصر ونقل الأخبار السياسية والمحلية والاجتماعية المصرية والعالم العربي.

كما أن تردد قناة الشرق موجود على القمر الصناعي سهيل سات ونايل سات وعرب سات وهوت بيرد، لهذا وسعت القناة تردداها من أجل أن يحصل متابعيها على التردد لكي يتم ضبطه على شاشاتهم، للحصول على محتوى القناة.

ويواصل موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخباري" تقديمه ترددات القنوات المحلية والعربيةن وفي هذا المقال وضعنا لحضراتكم تردد قناة الشرق Elsharq على جميع الأقمار الصناعية.

واستطاعت قناة الشرق ان تحقق نسب مشاهدات عالية في فترة وجيزة، بسبب ما تقدمه من محتواه رائع، إذ تواكب قناة الشرق القضايا السياسية والاجتماعية المتنوعة، وتركز بشكل أساسي على الأوضاع في مصر.

نشأة قناة الشرق Elsharq المصرية :

وتأسست قناة الشرق في تاريخ 25 ابريل 2014، على أيدي إعلاميين مصريين إلا أنها نقلت بثها من مصر إلى تركيا، وانطلقت بعد أحداث فض الجيش المصري ميدان رابعة وإطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي.

وتقدم قناة الشرق مجموعة من البرامج المختلفة، والتي تحمل أفكار الثورة والاخبار السياسية والاجتماعية المصرية، كما تهتم بنقل المواضيع السياسية الجادة في الوطن العربي.

تردد قناة الشرق الجيد 2020 على القمر الصناعي نايل سات :

التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح

12687 افقي او عمودي 27500 5/6

11315 افقي او عمودي 27500 5/6

تردد قناة الشرق الجديد 2020 على القمر الصناعي سهيل سات :

التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح

11142 عمودي 27500 4/3

10730 أفقي 30000 3/4

تردد قناة الشرق الجديد 2020 على القمر الصناعي هوت بيرد :

التردد الاستقطاب معدل الترميز

11471 عمودي 27500

12111 عمودي 27500

وفي ختام هذا المقال، يوعد موقع فلسطين اليوم الاخباري متابعتيه بالاستمرار في تقديم الترددات المختلفة لكافة القنوات المحلية والعربية.