سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 12/5/2020

شهد أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء12_5_2020 ، مقابل الجنية المصري استقرار ، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12/5/2020

استقر سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 12/5/2020

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 16.95 جنيه للشراء، 17.12 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.95 جنيه للشراء، 17.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الثلاثاء12/5/2020

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.36 جنيه للشراء، 19.62 جنبه للبيع، مقابل سعره أمس 19.37 جنيه للشراء، 19.67 جنبه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء12 /5/2020

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم 12/5/2020

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 49.47 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.43 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.