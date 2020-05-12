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يديعوت تنشر تفاصيل مقتل الجندي "الإسرائيلي" في يعبد بجنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 11:51 - 12 مايو 2020
جنود اسرائيليين جنود اسرائيليين
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قالت صحيفة يديعوت أحرونوت ظهر اليوم الثلاثاء 12/5/2020 ان نتائج التحقيقات التي أجراها جيش الاحتلال حول حادثة مقتل الجندي غولاني "عميت بن يغئال" أظهرت أن منفذ الهجوم نصب للجندي كمينا من أعلى منزل مكون من 3 طوابق وجهز حجارة كبيرة مسبقا.

وبينت الصحيفة ان المنفذ افتعل ضجيجاً عند مرور الدورية أسفل المنزل، وعندما سمع الجندي "بن يغئال" الضجيج رفع رأسه ونظر لأعلى ليكتشف ما يجرى، لكن فاجأه المنفذ وألقى عليه حجر كبير ما أدى لإصابته في وجهه مباشرة إصابة قاتلة.

واشارت الصحيفة ان قوات الاحتلال لا تزال تجري عمليات بحث وتمشيط وتحقيق للتعرف على المنفذ.

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