طهران ترد على مطلب الولايات المتحدة ارسال طائرة لإعادة 11 إيرانياً

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي على دعوة الولايات المتحدة الامريكية بإعادة11 مواطنا إيرانيا تريد واشنطن ترحيلهم، "كفوا عن هذا الكلام الهراء! منذ سبتمبر 2018 طرح جواد ظريف مسألة تبادل السجناء على الطاولة، وحث الولايات المتحدة على التصرف بشكل مسؤول بحق الرهائن الإيرانيين هناك، ولكن قابلتم ذلك بإستهتار.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت سابق، إن طهران سبق وان عبرت عن استعدادها لتباد السجناء منذ بعض الوقت وإن الولايات المتحدة لم ترد بعد.

القائم بعمل نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي، كين كوتشينيلي، قال "لدينا 11 مواطناً " وهم من الأجانب الذين دخلوا (بلدنا) بصورة غير شرعية، ونحاول إعادتهم إلى بلدكم " في إشارة الى ايران". فجأة تقولون إنكم تريدون عودتهم، حسنا. لم لا ترسلون طائرة ونعيدهم جميعا مرة واحدة؟".

وتابع واشنطن حاولت على مدى شهور إعادة سيروس أصغري، أستاذ العلوم الإيراني الذي جرت تبرئته في نوفمبر/تشرين الثاني من سرقة أسرار تجارية، لكنة لازال رهن الاعتقال في الولايات المتحدة الامريكية ، وتؤخر طهران عملية عودته.

ولم يشر كوتشينيلي بأي صورة إلى تبادل السجناء بين البلدين اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 40 عاما. وكانت مصادر إيرانية قالت إن تبادل السجناء قيد الإعداد، وفقا لرويترز.