تحذير.. الكمامات خطيرة صيفاً ..!

حذر مجموعة من العلماء والأطباء اليوم الثلاثاء 12/5/2020 ، من ارتداء الكمامات الطبية في فصل الصيف ، لتفادي جائحة كورونا .

قالت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية وفقا لباحثين في مجال الصحة إن ارتداء الكمامات في فصل الصيف، حيث تزداد درجات الحرارة والرطوبة، يمكن أن يكون قاتلا للجهاز التنفسي ، وصعوبات في التنفس .

ونقلت الوكالة اليابانية عن ياسوفومي مياكي، رئيس مركز الخدمات الطبية الطارئة المتقدمة في مستشفى جامعة تيكيو، قوله: "ارتداء الأقنعة خلال أشهر الصيف الحارة والرطبة، عندما ترتفع درجات الحرارة عن 34 درجة مئوية، سيكون تجربة جديدة لكثير من الناس".

وأوضح أن ارتداء الكمامات في الطقس الحار سيجعل من الصعب دخول الهواء البارد إلى الرئتين.

وبين الاطباء ودخول الهواء البارد إلى الرئتين هو ما يساعد على تنشيط عضلات الجهاز التنفسي، ونقصه يؤدي إلى ضيق في التنفس وتراكم الحرارة داخل الجسم.

وأردف مياكي: "هناك حاجة قوية في فصل الصيف أن يكون الجسم باردا، من أجل منع الإصابة بالإرهاق الحراري أو الضربات الحرارية، لذلك نقترح دوما تشغيل مكيفات الهواء وتناول مياه الشرب على فترات منتظمة وزيادة فترات الراحة".

واستمر بقوله: "أما بالنسبة لمن هم مضطرين للذهاب إلى المكتب أو العمل في تلك الأجواء الحارة، أن يأخذوا وقتهم حتى تتأقلم أجسادهم على ذلك الطقس".