زيارة بومبيو "لاسرائيل" تحذيرية ..والسبب الصين!

كشف مردخاي غولدمان كاتب "اسرائيلي" اليوم الثلاثاء 12/5/2020 ، ان زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، "لاسرائيل" ستكون تحذيرية من مشاركة الصين في إقامة محطة مياه، قد تتحول لأكبر محطة لتحلية مياه البحر في العالم.

وقال الكاتب بمقاله على موقع المونتير، وترجمته "عربي21" ان بالرغم ،من وجود العديد من القضايا في جدول أعماله، فإن "تورط إسرائيل الصغير في الاشتباك المتزايد بين واشنطن وبكين يثير حفيظته".

وتابع الموقع الامريكان يخشون من فوز شركة هاتشيسون الصينية بعطاء لبناء أكبر محطة تحلية بالعالم على ساحل البحر المتوسط جنوب إسرائيل، وستنتج المنشأة سوريك2، 200 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويًا، ما يرفع إجمالي المياه المعالجة بمحطات التحلية الإسرائيلية لـ786 مليون متر مكعب سنويًا، بنسبة 85% من إجمالي استهلاكها المحلي السنوي".

وبين غولدمان، أن "قيمة العطاء 1.5 مليار دولار، وسيدير الفائز فيه المنشأة لمدة 25 عاما، وقد طلبت الإدارة الأمريكية من إسرائيل إعادة تقييم مشاركة هاتشيسون في المناقصة، رغم أنها وصلت بالفعل للمرحلة النهائية من العطاء، وبحسب مصادر دبلوماسية مختلفة، فإن الرسائل التي بعثت بها واشنطن لتل أبيب كانت حاسمة في هذا الشأن".

قال الرئيس السابق لهيئة المياه الإسرائيلية ألكسندر كوشنير ، إن "الصينيين يتابعون سوق المياه منذ عقد من الزمن، وتأتي وفودهم لمعرفة المزيد عن تقنيات تحلية المياه لدى إسرائيل، ويبحثون عن المعرفة، ويسافرون حول العالم، مسلحين بمبالغ غير محدودة من المال، يبحثون فقط عن مكان الاستثمار، يحاولون الحصول على أي تقنية يعتقدون أنهم قد يحتاجون إليها في المستقبل، ولا يهتمون إذا كانوا في الوقت الحالي يخسرون المال".

وأوضح أن "الهدف من الطلب الأمريكي هو إبطاء تدخل الصين في الاقتصاد الإسرائيلي، وفي حالة محطة التحلية، يرى الأمريكيون أنها حالة اختبار لهم لتقييم ما إذا كانت إسرائيل تحقق بالفعل في الاستثمارات الصينية، مع أنه في 2015، خسر الأمريكيون مناقصة لميناء حيفا، وانتهى الأمر ببكين إلى الحصول على امتياز تشغيله".

