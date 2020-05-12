الخليج يسجل ارتفاعاً بكورونا بـ100 الف إصابة والاردن يتعافي ويخفف الاجراءات اليوم

سجلت دول الخليج خلال إحصائية مشتركة اليوم الثلاثاء 12/5/2020 ، عن ارتفاع اعداد المصابين

لتصل الى 100 الف إصابة في حين بلغت اعداد الوفيات 557 .

وكانت السعودية الحصيلة الأكبر إذ سجلت 41014 إصابة و255 وفاة. لكنها سجلت فقط 1966 إصابة.

ارتفعت وفيات فيروس كورونا في 3 بلدان عربية، مساء الإثنين، بواقع 9 في السعودية و5 بالجزائر و3 بالإمارات، وواحدة بالعراق، حسب مصادر رسمية.

السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان، تسجيل 9 وفيات جراء الفيروس

وفي الجزائر، أعلن الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة جمال فورار، في مؤتمر صحفي، "تسجيل 5 وفيات، و168 إصابة.

الإمارات اعلنت عن وفاة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا وتسجيل 680 إصابة جديدة،

وتحدّثت وزارة الصحة عن "وفاة 3 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين، نتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 201 شخص".

فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان، تسجيل حالة وفاة، و51 إصابة.

بينما أعلنت وزارة الصحة البحرينية، في بيان، إصابة 216 وتعافي 82.

ورغم اتفاع الوفيات في الدول العربية الا ان الحكومة الأردنية اتخذت إجراءات جديدة لتخفيف حظر التجول والإغلاق عبر تمديد الساعات التي يسمح للمواطنين خلالها بالخروج، وقرار باستئناف عودة القطاع العام للعمل.

أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام اعلن "بالنسبة لوسائط النقل العام سيتم إعتبارا من صباح يوم اليوم الثلاثاء إلغاء نظام الزوجي والفردي، وستبدأ بالعمل بكامل طاقتها شريطة أن تكون السعة المقعديّة 50% فقط، واتباع جميع إجراءات والسلامة العامة".

من جانب آخر، أكد العضايلة إن أول ايام عيد الفطر سيكون هناك حظر شامل على استخدام المركبات.

كما أكد أن "يوم الجمعة من كلّ أسبوع، سيكون هناك حظر تجوّل شامل كما جرت العادة، وحتّى إشعار آخر".

وأشار العضايلة إلى أن "موظفي القطاع العام، سيعودون إلى العمل السادس والعشرين من الشهر الحالي