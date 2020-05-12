اليوم : فتح معبر رفح ولثلاثة أيام لعودة العالقين وسط إجراءات وقائية مشددة

من المقرر ان تفتح السلطات المصرية اليوم الثلاثاء 12/5/2020 ، معبر رفح البري في اتجاه واحد لدخول العالقين في الجانب المصري ولمدة ثلاثة أيام ، وسط اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تفشي وباء كورونا .

وكان الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرةأعلن بالامس، أعلن بالامس أن وزارته ومؤسسات العمل الحكومي تتهيأ لاستقبال واستضافة دفعة جديدة من المواطنين العالقين في جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح القدرة، أن الدفعة الجديدة من العائدين للقطاع تقدر ما بين 1200 الى 1500 عائد، وربما يزيد عن ذلك لاسيما من المرضى والطلبة و العائلات سيدخلون قطاع غزة خلال الثلاثة ايام القادمة.

وقال :"لدينا سياسة واضحة في استضافة العائدين في مراكز الحجر الصحي طيلة 21 يوم قابلة للزيادة وفق المقتضيات الصحية".

وأضاف أن الوزارة ستوزع كمامات على كافة العائدين في الصالة المصرية لارتدائها قبل صعود الحافلة التي ستقلهم الى الجانب الفلسطيني.

وأشار القدرة، إلى انه سيتم اتخاذ كافة اجراءات وتدابير الوقاية مع العائدين فور خروجهم من الصالة المصرية الى الجانب الفلسطيني.

وذكر أن الوزارة ستجري الترصد الحراري لكافة العائدين واعطاءهم تعليمات وارشادات الوقاية من خلال فريق التثقيف الصحي في صالة الوصول بمعبر رفح ، مشيراً الى ان الصحة خصصت فريق طبي لفرز الحالات المرضية المختلفة ونقلها بسيارات الاسعاف المجهزة الى مستشفى الصداقة التركي والمراكز الصحية الاخرى.

وبيّن القدرة، أنه تم تجهيز فريق طبية وشرطية وخدمات للإقامة مع المستضافين في مراكز الحجر الصحي لتوفير الرعاية الصحية والخدمات الاخرى على مدار الساعة.

ولفت إلى أن الوزارة خصصت أيضًا فنادق لاستضافة الطالبات والسيدات العائدات وستقوم على خدمتهن طواقم طبية وشرطية وخدماتية نسوية بالكامل، كما ستخصص فنادق اخرى للعائلات وكبار السن وبعض الحالات الاجتماعية والمرضية الأخرى، وغرف الحجر الصحي شمال وجنوب قطاع غزة للعائدين من فئة الشباب.

وقال القدرة :"إن وزارة الصحة تسخر إمكانياتها الدوائية المتاحة لتوفير علاجات الحالات المرضية خلال فترة الحجر الصحي".

وأضاف أن الصحة ستجري فحص مخبري أولي لفيروس كورونا في اليوم الرابع لاستضافة العائدين الجدد للاطمئنان على سلامتهم وعزل اي حالة مصابة وفق البرتوكول المعتمد، موضحُا أن الفحص المخبري الثاني سيكون في اليوم العشرين وفق البرتوكول لإنهاء فترة الحجر الصحي للمستضافين لضمان خلوهم من المرض من اجل سلامتهم وسلامة المجتمع.

وفتحت السلطات المصرية المعبر قبل نحو شهر (13 ابريل) لأربعة أيام، عاد خلالها نحو 1600 فلسطيني إلى قطاع غزة.

ويخضع العائدون في القطاع لإجراءات الحجر الصحي لـ21 يوماً تفاديا لانتشار فيروس كورونا.