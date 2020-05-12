مقتل جندي "اسرائيلي"في قرية يعبد بجنين بعد إلقاء حجارة على رأسه

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الثلاثاء 12/5/2020 ، عن مقتل جندي اسرائيلي فجر اليوم بعد إلقاء حجارة على رأسه أثناء قيام الجنود بعملية اعتقال في قرية يعبد شمال غرب جنين .

وقال إعلام الاحتلال انه عند اقتحام القرية واعتقل أربعة شبان، قد أصيب جندي بقطعة طوب ما جعله ينزف بشدة لمسافة طويلة خلال الانسحاب ، مما دفع الاحتلال لإقتحام القرية مجدداً..

وقالت مصادر "اسرائيلية" ان الجندي الاسرائيلي القتيل هو "عمييت بن ييجال"، هو مقاتل من الوحدة الخاصة التابعة للواء جولاني (سييرت جولاني).

ويشار الى ان قوات الاحتلال "الاسرائيلي" تقتحم القرى والمدن الفلسطينية في الضفة المحتلة بشكل يومي ، لتنفيذ خملة اعتقالات يومية في صفوف الشباب ، مما يؤدي لإندلاع مواجهات بين الشبان قوات الاحتلال .