أسعار الدجاج في غزة اليوم الثلاثاء -التاسع عشر من رمضان –الارتفاع متواصل

تواصل أسعار الدجاج لليوم الثاني على التوالي منذ بداية الاسبوع الثاثث لشهر رمضان اليوم التاسع عشر من رمضان 12/5/2020 الارتفاع ، حيث شهدت اسعار الدجاج اليوم 11-12 شيقلاً.

ويشار الى ان اسعار الدجاج ومنذ بداية الشهر تشهد ارتفاعاً ، نتيجة الطلب على اسعار الدجاج .

وجاء سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم من 12 إلى 13 شيكلا، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 25 شيكلا بينما كبدة الدجاج 20 شيكلا، وفخذ الدجاج 14 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 10 شيكلا.

وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم الثلاثاء 12/5/2020 على النحول التالي :

1-كيلو الدجاج حي من 12 إلى 13 شيكل

2-كيلو استيكات 25 شيكل

3-دبوس الدجاج 14 شيكل

4-كيلو فخذ الدجاج 14 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 25 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 20 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 10 شيكل

8- كيلو الشيش 26 شيكل

وبلغ سعر الحبش في أسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء 12/5/2020 : 12 شيكلاً