تواصل وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" لليوم التاسع عشر من رمضان نشر أديعة شهر رمضان المبارك لاهتمام المواطنين بها وتداولها بشكل يومي ، والبدء اليوم بالعد العكسي في الدخول في العشر الاواخر من رمضان .

حيث تنشر اليوم دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان 12/5/2020وخاصة ان شهر رمضان اقترب من العشرة الاواخر والتي فيها ليلة القدر.

الملايين من المسلمين يبحثون عن الدعاء إلى الله عز وجل في هذه الايام المباركة للتضرع بها إلى الله عز وجل.

ويحرص المسلمين على ترديد الدعاء في أيام شهر رمضان 2020 للتقرب لله عز وجل في الشهر والابتعاد عن المعاصي والذنوب وإخراج الصدقات وإطعام الفقراء والإكثار من أعمال الخير والبر، وليكونوا على صلة أكثر بالله من الأيام الأخرى وينالوا رضا الله ومحبته.

دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان:12/5/2020

19/ ١٤٤١هـ رمضان ????:

"اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي بِبَرَكَاتِهِ، وَ سَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَ لَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِياً إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ "

ثواب هذا دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان :

إن كنت متخوف من الدعاء بهذه الصيغة، فقد أجاز العلماء الدعاء بأي صيغة، وبأي لغة، شريطة ألا يتضمن الدعاء ما يدعو إلى الإثم والعدوان والمعصية وقطع الأرحام، أما بشأن ما ورد حول ثواب هذا الدعاء، فذكر تقي الدين الكفعمي ثوابه فقال:

أدعية العشر الأواخر من رمضان