كورونا حول العالم: زيادة أعداد الوفيات الجزء الأكبر في أمريكا والسعودية أعلاهم عربياً

كشف إحصاءات جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، أن الفيروس أودى بحياة 286,381 شخصاً في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، اكثر من 4 مليون و241 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم اكثر من مليون و 521 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 13 دولة، الاثنين، عن وفاة 34 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 5,591 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك بتراجع ملحوظ في الحصيلة اليومية للوفيات والاصابات مقارنة مع حصيلة الأحد التي كانت 56 حالة وفاة، و6,157 إصابة مؤكدة، في 13 دولة عربية.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 212 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الاثنين، اكثر من 63 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 2,647 حالة وفاة، حتى الآن.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تسجل الجزء الأكبر من عدد الوفيات العالمي، حيث أعلنت الاثنين عن 679 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 81,466 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي بلغت حصيلتها حتى اللحظة نحو مليون و 381 ألف شخص، منهم 13,093 إصابة جديدة حتى الآن. والأرقام القادمة من امريكا مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.

بريطانيا التي تحتل المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، بلغت حصيلة الوفيات لديها 32,065 شخصاً، منهم 210 الإثنين، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 223,060 إصابة، منهم 3,877 حالة اكتشفت آخر 24 ساعة.

اما ايطاليا فتحتل المركز الثالث، وسجلت الإثنين، 179 حالة وفاة، من مجموع 30,739 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 744 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 219,814 حالة مؤكدة.

ولا تزال اسبانيا تستقر عند المركز الرابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 26,744 شخصاً منهم 123 الإثنين، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 268,143 شخصاً، منهم 3,480 في آخر 24 ساعة.

كما حافظت فرنسا على مركزها الخامس بحصيلة 26,643 وفاة، منهم 263 الإثنين، وحصيلة 177,423 إصابة، منهم 453 في آخر 24 ساعة.

يليها البرازيل التي تستقر عند المركز السادس، بحصيلة وفيات بلغت 11,207 أشخاص، منهم 84 الإثنين، وبلغ اجمالي الإصابات لديها 163,510 حالات مؤكدة، منهم 811 في آخر 24 ساعة.

وتأتي بلجيكا مستقرة في المركز السابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 8,707 حالات، منهم 51 الإثنين، وحصيلة 53,449 إصابة، منهم 368 آخر 24 ساعة.

ألمانيا استقرت عند المركز الثامن عالمياً، بحصيلة وفيات بلغت 7,611 شخصاً، منهم 42 الإثنين، وبحصيلة 172,295 إصابة، منهم 416 آخر 24 ساعة.

إيران التي لا تزال تستقر عند المركز التاسع بلغت حصيلة الوفيات لديها 6,685 شخصاً، منهم 45 الإثنين، فيما بلغت حصيلة الاصابات لديها 109,286 إصابة، منهم 1,683 آخر 24 ساعة.

كما ولا تزال هولندا تستقر عند المركز العاشر عالمياً، بحصيلة وفيات بلغت 5,456 شخصاً، منهم 16 الإثنين، و حصيلة اصابات تبلغ 42,788 إصابة، منهم 161 آخر 24 ساعة.

فيما تستقر كندا عند المركز ال11، بحصيلة وفيات بلغت 4,992 شخصاً، منهم 122 الإثنين، كما سجلت 1،059 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 69,907 حالات في البلاد.

وتستقر الصين، عند المركز ال12، بحصيلة وفيات 4,633 دون أن تسجل الإثنين، ومنذ ايام عديدة ماضية، اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82,918 حالة، منهم تسجيل 17 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة.

وكانت الصين أعلنت عن مخاوفها من مواجهة موجة محتملة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن رصدت الأحد 14 إصابة بالمرض بينها 11 في مدينة شولان التي صنفت منطقة عالية الخطورة مع عودة الوباء.

34 وفاة و 5,591 إصابة جديدة في 13 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 7 دول عربية أعلنت الإثنين، عن 34 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: السعودية، مصر، الكويت، الجزائر، الإمارات، العراق، والصومال، فيما سجلت 6 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت السعودية 9 حالات وفاة، من مجموع 255 وفاة في المملكة حتى الآن، وعن تسجيل 1,966 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 41,014 شخصاً، وتشهد السعودية مؤخراً، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.

وسجلت مصر وفاة 8 أشخاص، من مجموع 533 وفاة حتى الآن، وعن تسجيل 346 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 9,746 حالة.

كما سجلت الكويت وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 65 شخصاً، كما سجلت 598 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 9,286 حالة حتى الآن.

وسجلت الجزائر وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 507 شخصاً، فيما سجلت 168 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 5,891 حالة حتى الآن.

وسجلت الإمارات 3 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 201 شخصاً، كما سجلت 680 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 18,878 حالة حتى الآن.

وكذلك سجلت العراق وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 110 أشخاص، فيما سجلت 51 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,818 حالة حتى الآن.

كما وسجلت الصومال وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 52 شخصاً، فيما سجلت 35 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,089حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الإثنين، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت قطر 1,103 إصابات جديدة، من مجموع 23,623 حالة، توفي منهم 14 شخصاً حتى الآن.

وسجلت المغرب 218 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 6,281 حالة، توفي منهم 188 شخصاً حتى الآن.

وسجلت البحرين 216 إصابة جديدة من مجموع 5,157 حالة، توفي منهم 8 أشخاص حتى الآن.

كما سجلت سلطنة عمان 174 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 3,573 حالة، توفي منهم 17 شخصاً حتى الآن.

وسجلت الأردن 22 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 562 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

واخيراً سجلت لبنان 14 إصابة جديدة، من مجموع 859 إصابة، توفي منهم 26 شخصاً حتى الآن.