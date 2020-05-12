اليوم عودة دوام كامل لموظفي السلطة في ثمانية محافظات بالضفة

من المقرر أن يعود اليوم الثلاثاء 12/ 5/2020 ، موظفي السلطة العاملين في الوزارة الحكومية للدوام مجدداً في ثمانية محافظات في الضفة بعد توقف لأكثر من شهرين نتيجة جائحة كورونا .

وكان أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، قال ان مجلس الوزارء وخلال جلسته بالأمس قرر اعتماد دوام كامل لموظفي مديريات الدوائر الحكومية في المحافظات غير المصابة بفيروس "كورونا"، وفق الإجراءات والتعليمات الصحية، ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء.

وبين أن الدوام الكامل يشمل محافظات نابلس، وبيت لحم، وطولكرم، وجنين، وقلقيلية، وسلفيت، وأريحا، وطوباس، على أن يبدأ الدوام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة من بعد الظهر.

ويشار الى ان حكومة اشتيه ومنذ اليوم الاول لإكتشاف فيروس كورونا في الضفة قررت تعليق العمل في كافة الوزارة الحكومية كإجراءات وقائية خشية تفشي وباء كورونا.