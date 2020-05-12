تعيين أرادان سفير لإسرائيل في الأمم المتحدة وواشنطن

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن ما يسمى وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية جلعاد أردان ، وافق على أن يصبح سفيرًا لإسرائيل في الأمم المتحدة وكذلك لدى واشنطن.

وبحسب الصحيفة، فإن أردان أبلغ بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود خلال لقاء بينهما موافقته على هذا المقترح، بدلًا من تولي أي وزارة في الحكومة الجديدة.

وأشارت إلى أن السفير الليكودي داني دانون سينهي مهامه في منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، كما أنه سيتم إنهاء مهام منصب رون درمر من منصبه كسفير لدى الولايات المتحدة.

ويجري نتنياهو مشاورات مكثفة مع أعضاء الليكود من أجل تحديد وزرائه لتشكيلة الحكومة الجديدة التي ستؤدي يوم الخميس المقبل اليمين الدستوري.