إطلاق نار على مراكب الصيادين والمزارعين شمال وشرق قطاع غزة

استهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الثلاثاء 12/5/2020، مراكب الصيادين والمزارعين والمواطنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقد فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصادين قبالة سواحل مناطق الواحة والسودانية شمال غرب القطاع.

كما لاحقت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين بعد إطلاق النار عليها بشكل مباشر، مما اضطر الصيادين للخروج من البحر.

وعلى الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرق مدينة غزة.