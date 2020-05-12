طقس فلسطين اليوم 12/5/2020: موجة حر تستمر لعشرة أيام

يكون طقس فلسطين اليوم الثلاثاء 12/5/2020 حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية وحاراً في بقية المناطق ، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2020/05/13: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافاً ، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2020/05/14: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافاً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/05/15: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافاً ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقد وجه الراصد الجوي عدة توجيهات للمواطنين خلال موجة الحر التي تبدأ الثلاثاء وتستمر 7-10 أيام:

- أكثروا من السوائل فترة الافطار والسحور وتجنبوا التعرض المباشر لاشعة الشمس.

- تجنبوا اشعال النيران خاصة في المناطق التي تكثر فيها الاشجار والأعشاب الجافة.

- ضعوا علب المياه حول المنزل لكي تجد الطيور والقطط والكلاب ما يروي ظمأها في الحر القادم

- لا تزيدوا من الضغط على شبكات الكهرباء وتجنبوا الأحمال الزائدة.