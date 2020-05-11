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فريق عشاق الزمالك بغزة يتوج بطلاً لبطولة "المحبة" الرمضّانية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:52 - 11 مايو 2020
فريق عشاق الزمالك بغزة يتوج بطلاً لبطولة "المحبة" الرمضّانية فريق عشاق الزمالك بغزة يتوج بطلاً لبطولة "المحبة" الرمضّانية
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تُوجّ فريق عشاق نادي الزمالك فى قطاع غزة، اليوم الاثنين، بطلاً لبطولة المحبة الرمضّانية بعنوان "المحبة تجمعنا".

وشارك في البطولة الكروية التي نُظمت على أرض ملعب المحبة غرب مدينة غزة 16 فريقاً على مستوي المناطق الغربية لمدينة غزة.

وصعد للمباراة النهائي المتوّج فيها فريق عشاق نادي الزمالك أمام فريق تل الاسلام بعد نص نهائي ناري شهده الفريقين أمام خصومهم عقبه نهائي أكثر سخونة انتهي بنتيجة هدفين لهدف واحد.

من ناحيته، أشاد الكابتن أسامة الدوس أحد منظمي البطولة " بالتزام الفرق واللاعبين بالروح الرياضية داخل الملعب وأن البطولة كان لها النصيب الكبير من اسمها وهي بث روح المحبة بين اللاعبين".

وأكد الدوس الذي قدم شكره لكل من ساهم في إنجاح البطولة :"أن المباريات شهدت تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة بين الفرق والجمهور في ظل جائحة كورونا التي نمر بها".

وفى النهاية أقامت اللجنة المنظمة حفلاً كرمت فيه البطل والوصيف بالإضافة لأفضل هداف وأفضل لاعب.

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