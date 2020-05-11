تردد قناة الشرق Elsharq الجديد 2020 وحسابات القناة على منصات التواصل الاجتماعي

شاهد تردد قناة الشرق Elsharq المصرية الجديد 2020، حيثُ ازدادت عمليات البحث في هذه الفترة على محركات البحث بالانترنت مثل جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، على تردد قناة الشرق؛ لما يقدمه من محتوى جيد ورائع لمتابعيه.

تردد قناة الشرق على القمر الصناعي سهيل سات ونايل سات وعرب سات وهوت بيرد، من أكثر الترددات بحثًا في هذه الفترة، حيث تقدم قناة الشرق العديد من البرامج المتنوعة.

موقع "فلسطين اليوم الاخباري" يقدم لحضراتكم تردد قناة الشرق Elsharq على جميع الأقمار الصناعية، كما يتطلب منكم ضبط القناة بشكل صحيح كما هو مرفق في أسفل المقال.

واستطاعت قناة الشرق ان تحقق نسب مشاهدات عالية في فترة وجيزة، بسبب ما تقدمه من محتواه رائع، إذ تواكب قناة الشرق القضايا السياسية والاجتماعية المتنوعة، وتركز بشكل أساسي على الأوضاع في مصر.

نشأة قناة الشرق Elsharq المصرية :

وتأسست قناة الشرق في تاريخ 25 ابريل 2014، على أيدي إعلاميين مصريين إلا أنها نقلت بثها من مصر إلى تركيا، وانطلقت بعد أحداث فض الجيش المصري ميدان رابعة وإطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي.

وتقدم قناة الشرق مجموعة من البرامج المختلفة، والتي تحمل أفكار الثورة والاخبار السياسية والاجتماعية المصرية، كما تهتم بنقل المواضيع السياسية الجادة في الوطن العربي.

تردد قناة الشرق الجيد 2020 على القمر الصناعي نايل سات :

التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح 12687 افقي او عمودي 27500 5/6 11315 افقي او عمودي 27500 5/6

تردد قناة الشرق الجديد 2020 على القمر الصناعي سهيل سات :

التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح 11142 عمودي 27500 4/3 10730 أفقي 30000 3/4

تردد قناة الشرق الجديد 2020 على القمر الصناعي هوت بيرد :

التردد الاستقطاب معدل الترميز 11471 عمودي 27500 12111 عمودي 27500

حسابات قناة الشرق على منصات التواصل الاجتماعي :

حساب قناة الشرق على الفيسبوك. (اضغط هنا) .

حساب قناة الشرق على تويتر. (اضغط هنا) .

حساب قناة الشرق على اليوتيوب. (اضغط هنا) .

وفي ختام هذا المقال، يوعد موقع فلسطين اليوم الاخباري متابعتيه بالاستمرار في تقديم الترددات المختلفة لكافة القنوات المحلية والعربية.