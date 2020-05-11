الاتحاد العالمي الإسلامي يندد ترويج القنوات العربية للتطبيع مع الاحتلال

ندد الاتحاد العالمي لعماء المسلمين، اليوم الاثنين، ما تقوم به بعض الفضائيات العربية في الترويج للاحتلال الإسرائيلي، عبر المسلسلات "الهابطة".

وقال الاتحاد في بيان له :"أننا نعاني أربعة جوائح كبرى، جائحة كورونا وآثارها الخطيرة، وجائحة الاحتلال الصهيوني، وجائحة الإعلام المضلل والمسلسلات الهابطة".

وأضاف أن جائحة الترويج للاحتلال تكمن في "الظلم والاستبداد وكبت الحريات.

وحذر الاتحاد، القنوات من الترويج للتطبيق مع الاحتلال التي يقتل الشعب الفلسطيني ويسيطر على مقدسات الامة العربية والإسلامية وينكل بهما.

ودعا الاتحاد الأمة الإسلامية، إلى "الاعتكاف والتضرع إلى الله تعالى برفع هذه الجائحة عن البلاد الإسلامية والمسلمين، وبلاد العالم أجمع، وإزالة بقية الجوائح عنهم جميعان ودعم المتضررين.

وطالب الاتحاد الأمة بـ"حماية الأقصى والقدس، والوقوف الجاد بكل الإمكانيات المادية والمعنوية مع إخواننا المقدسيين والفلسطينيين"، من منطلق أنها تشكل أمانة كبرى في أعناق الجميع أمام الله تعالى وأمام الأجيال اللاحقة".

وكانت قنوات عربية بثت مسلسلات في شهر رمضان المبارك تدعو فيها إلى التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، وسط رفض عربي وفلسطيني كبير.