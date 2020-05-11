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الناشطة فايزة المطيري تنشر فيديو لزفافها داخل الكنيسة

  • فلسطين اليوم - منوعات
  • 22:06 - 11 مايو 2020
الناشطة فايزة المطيري تنشر فيديو لزفافها داخل الكنيسة الناشطة فايزة المطيري تنشر فيديو لزفافها داخل الكنيسة
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أظهر مقطع فيديو نشرته الناشطة السعودية فايزة المطيري، اليوم الاثنين، وهي في حفل زواجها الجديد داخل الكنيسة.

وأردت الناشطة السعودية فايزة المطيري عن الإسلام الحنيف، كما ونشرت فايزة المطيري فيديو لها على حسابها الشخصي "تويتر" ويوضح من خلاله ارتداء المطيري فستان الزفاف وعليه تاج الصليب.

وكتبت فايزة المطيري تعليقًا على الفيديو :"شكرًا لحضراتكم على المباركات"، وأضافت "كان ودي أن أعزمكم كلكم ولكن خفت تتحمسون ويصير إطلاق نار وسوالف"، في إشارة منها للزفاف.

واعتناق الناشطة السعودية الديانة المسيحية بعد أن حولت ديانتها السابقة وهي الديانة المسلمة، أثار جدلاً كبيرًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات واسعة لها.
 

وتقيم الناشطة فايزة المطيري حاليًا في دولة كندا، كما تعرف نفسها أنها ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الانسان.

في بداية عام 2020، نشرت الناشطة فايزة المطيري صورتين تتضمن ارتداءها الحجاب وهي في الديانة المسلمة في المملكة العربية السعودية، والأخرى بدون حجاب أي بعد اعتناقها الديانة المسيحية، وترتدي الصليب على رقبتها.

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