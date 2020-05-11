الإمارات ستفتتح قريبًا سفارة إسرائيلية على أراضيها

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن (إسرائيل) ودولة الامارات اتفقتا على فتح سفارة إسرائيلية في إمارة دبي مؤقتًا خلال الأشهر المقبلة، بحسب إذاعة جيش الاحتلال.

وأوضح إذاعة الاحتلال، أن الجانبين اتفقا على إقامة سفارة إسرائيلية في شهر أكتوبر المقبل، حيثُ ستعمل السفارة لمدة ستة أشهر وبشكل علني.

ويُصادف موعد إقامة السفارة، عشية افتتاح معرض اكسبو 2020 في الإمارات التقني، وهو يجمع شركات تقنية وتكنولوجية وأخرى دول عدة، ووفق وسائل إعلام إماراتية فقد تم تأجيل افتتاح المعرض.

ووصفت إذاعة الاحتلال، خطوة الامارات بـ"التطور السياسي".

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد صرح في وقت سابق، أن (إسرائيل) ستشارك في معرض اكسبو 2020، وهو ما يفضح تورط العديد من الدول العربية في تطبيع العلاقات مع الاحتلال.