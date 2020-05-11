هل ينتقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عند طريق العين؟

ذكرت دراسة حديثة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الاثنين، أن الوباء الجديد يمكنه أن يدخل إلى الجسم من خلال العين.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن الدموع الملوثة بفيروس (كوفيد-19) قد تكون مصدرًا في نقل العدوى للأشخاص، وفق صحيفة "الصن" البريطانية.

وأوضح فريق الباحثين في جامعة جونز هوبكنز، أن "كورونا" يمكنه أن يلتصق بخلايا داخل الجسم من خلال مستقبلات في الرئتين والجهاز التنفسي، وهو ما يحصل في مستقبلات في العين.

وجاءت الدراسة، بعد أن اشتكى أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا من تهيج في العين والتهاب الملتحمة، وهو ما يجعل العين هدفًا للفيروس.

وأكد فريق الباحثين في كلية الطب، على وجود الفيروس في عينات للدموع لدى عدد من المصابين بكورونا، مشيرين إلى أن سطح العين بمثابة مدخل للفيروس.

وبحسب الدراسة، فإن العلماء وجودوا فيروس كورونا في الملتحمة والقرنية، فيما يبقى الفيروس في العين مدة 27 يومًا.

ويواصل فيروس كورونا ضرب دول العالم، إذ تجاوزت أعداد الإصابات أكثر من 4 ملايين حالة، ووفاة ما يزيد 285 شخصًا حتى عصر اليوم، وفق إحصائيات حديثة تتابع رصد الوباء.