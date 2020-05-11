الامارات تعلن عن موعد إجازة عيد الفطر السعيد

أعلنت دولة الامارات العربية، اليوم الاثنين، عن موعد إجازة عيد الفطر السعيد في البلاد.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الامارات، أن إجازة عيد الفطر في الحكومة تبدأ من 29 رمضان حتى 3 شوال (22- 26 مايو).

وبينت الهيئة الاتحادية في بيان لها، أن قرار الإجازة يستند إلى قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، مهنئة قيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

وذكرت الهيئة، أن الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في الإمارات بين أن هلال شهر شوال لهذا العام سيولد يوم الجمعة في الـ22 من مايو 2020، الساعة 21:39.