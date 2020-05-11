بقايا حطام السفينة الإيرانية التي قصفت عن طريق الخطأ

نشرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الاثنين، صورًا للسفينة الإيرانية الحربية التي استهدفت عن طريق الخطأ ليلة أمس، في محيط ميناء بندر جاسك جنوب إيران.

واظهر موقع "درايف" في صورٍ له حطام السفينة في الجزء العلوي حيثُ تعرضت لصاروخ "كروز" مضاد، أطلقه زورق صديق عن طريق الخطأ، فيما تواصل اشتعال النيران في أجزاء السفينة.

ووفق هيئة الإذاعة التلفزيون الإيرانية، فقد أعلنت أمس، أن الفرقاطة الإيرانية "جمران" أطلقت صاروخًا وأصاب سفينة الاسناد "كنارك" عن طريق الخطأ، ما اسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الجنود على متن السفينة.



