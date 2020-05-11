لجنة دعم الصحفيين تدين منع الاحتلال تلفزيون فلسطين من العمل في مدينة القدس المحتلة

نددت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الاثنين، قرار الاحتلال الإسرائيلي ويقضي بتمديد منع عمل تلفزيون (فلسطين) في مدينة القدس المحتلة لستة أشهر أخرى.

وقالت اللجنة في بيان لها :"إن القرار الإسرائيلي يأتي ضمن محاربة الاحتلال للمؤسسات الاعلامية في الأراضي الفلسطينية".

وأضافت أن قوات الاحتلال تمنع العديد من المؤسسات الفلسطينية من العمل في مدينة القدس ومن ضمنها :"فضائية الاقصى وفضائية فلسطين اليوم والميادين بالاضافة الى التلفزيون الرسمي التابع لهيئة الاذاعة والتلفزيون"، لمحاربة المحتوى الفلسطيني.

وأكدت اللجنة أن قرار الاحتلال الذي اتخذه وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد أردان في تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين قرار تعسفي ويشكل مخالفة لكافة المواثيق والاعراف الدولية وانتهاك لحرية الرأي والتعبير.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين المؤسسات الدولية التي تعنى بحرية الرأي والتعبير، بالضغط على (إسرائيل) من أجل وقف انتهاكاتها المتصاعدة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

