ارتفاع عدد الوفيات والاصابات في صفوف الجالية الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن فريق عملها المصغر يتابع المناشدات المتواصلة التي يطلقها العالقون من الطلبة والمواطنين وذويهم، كما هو الحال في مناشدات الاتحاد العام للطلبة في كل من تركيا، وتونس، وروسيا، والسودان، ومصر، وماليزيا والجزائر وغيرها.

وأفادت الوزارة بأن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بين صفوف جالياتنا حول العالم، بلغ حتى هذه اللحظة 1381 إصابة، و74 وفاة، إضافة إلى 608 حالة تعافٍ.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن هذه القضية تزداد تعقيدا، خاصة أن أعدادا كبيرة من الطلبة انهوا عامهم الدراسي، وآخرين على مشارف الإنهاء، او تم تأجيل الدراسة الجامعية حتى أيلول/سبتمبر المقبل، كما هو الحال في الجزائر.

وأوضحت أن هناك خوفا مضاعفا لدى الطلبة من انتشار فيروس "كورونا" في السكنات الجامعية، كما هو الحال في جامعة الصداقة في العاصمة الروسية موسكو، وتصاعد أزمة أوضاعهم المعيشية في ظل تردي وضع عائلاتهم الاقتصادي بسبب توقف أعمالهم.

وأكدت أن ذلك أيضا يترافق مع الضغط النفسي الذي يعانون منه، وحالة المشاعر الإنسانية التي تعتريهم بسبب بعدهم عن أسرهم وذويهم في شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر السعيد.

وشددت الوزارة على أن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي يبذل جهودا في متابعة قضية العالقين، سعياً لحلها واعادتهم الى اسرهم وذويهم، ويتواصل مع نظرائه في دول الجوار للحصول على موافقاتهم لفتح المطارات والمعابر أمام العالقين الفلسطينيين.

وبينت أن المالكي طرح قضية العالقين على جلسة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، لنقاشها والتوصل الى أفضل المخارج واقصرها لحل هذه المشكلة، إضافة الى الجهد الذي يبذله رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

عودة الدفعة السابعة من العالقين في الأردن

أفاد الفريق المختص بالمتابعة مع اللجنة الفنية لمتابعة تطورات فيروس "كورونا"، اليوم الاثنين، بانتهاء دخول الدفعة السابعة من المواطنين الفلسطينيين العالقين في الأردن، ووصل عددهم إلى 281 مواطنا، وتم اتخاذ كافة الاجراءات الصحية والفحوصات والارشادات الوقائية اللازمة لهم، وبذلك يكون عدد العالقين الذين دخلوا الى ارض الوطن لغاية اللحظة 2307 مواطنا.

وكانت وصلت أمس الدفعة السادسة من مواطنينا وطلبتنا العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية وعددهم 179، عادت، إضافة لعودة 32 مواطنا مقدسيا من حملة الهوية المقدسية وجواز السفر الأردني الدائم.

ولفت الفريق إلى أنه سيتم ترتيب دخول الدفعة الثانية من مواطنينا الى قطاع غزة يوم الأربعاء المقبل، وتم اجراء التنسيقات اللازمة لهم لنقلهم من المعابر الى معبر بيت حانون مباشرة بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأضاف أن سفارة دولة فلسطين في عمان ابلغته مواصلتها حصر وتسجيل اية حالة عالقة أخرى، وفي حال اكتمال اية اعداد من العالقين سيتم اجراء الترتيبات اللازمة لإعادتهم الى ارض الوطن.

من جهة أخرى، أكد الفريق أن شحنة المساعدات الماليزية المقدمة كتبرع من ماليزيا الى شعبنا وصلت الى عمان وهي بحوزة سفارتنا هناك، وجاري التنسيق لشحنها الى أرض الوطن وتسليمها لوزارة الصحة.

الولايات المتحدة: تسجيل 8 إصابات جديدة

أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 8 إصابات جديدة في صفوف الجالية، 7 منها في ولاية نيوجيرسي إحداها في حالة الخطر وادخلت إلى العناية المشددة، والإصابة الأخرى لأحد أبناء الجالية في ولاية متشيغن، ولم يتم تسجيل اية حالة وفاة جديدة.

وأضاف أن مركز الجالية في ولاية كاليفورنيا تبرع بمبلغ 5 آلاف دولار، تم توزيعها على 41 عائلة مستورة في الوطن، كما سيتم توزيع مبلغ مشابه على اسر محتاجة بتبرع من نفس المركز.

كما يتابع الفريق قضية طلبة الثانوية العامة المتواجدين في أميركا، ضمن برنامج التبادل الطلابي الذي يشرف عليه الامديست، ويفيد انه أُبلغ من قبل البرنامج بموافقة السفارة الأميركية لإعادة طلبة الضفة والقدس وعددهم 42 بعد تأمين الموافقات اللازمة، وسيبدأ ترتيب إجراءات التصاريح بمجرد تحديد تاريخ الطيران.

وأكد أنه يتم حالياً تجميعهم من مختلف الولايات في ولاية واحدة، بإجراءات وقائية وصحية تحضيراً لإعادتهم في مدة لا تتجاوز 10 أيام، في حين جاري العمل للحصول على الموافقات اللازمة لإعادة طلبة البرنامج الأخرين الى قطاع غزة.

البرازيل: 19 إصابة بين جاليتنا حتى اللحظة و13 حالة تعافٍ

قالت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل، إن عدد الإصابات في صفوف الجالية حتى اللحظة 19 إصابة، تعافى منها 13 حالة، موزعة على النحو التالي: 13 إصابة منها في منطقة الأمازون تعافى منها 9، فيما يخضع 4 آخرون للحجر الصحي وهم في طور التعافي، و4 حالات في العاصمة برازيليا تعافت جميعها، واصابة واحدة لعاملة في مجال مكافحة الأوبئة في جنوب البرازيل، وحالة وفاة واحدة سابقة.

وأضافت أنها تقوم مع مؤسسات الجالية بالتواصل مع الحالات المصابة وعائلاتها، للاطمئنان على صحتها والوقوف عند أي احتياج.

وأكدت أن مؤسسات الجالية قامت في مناطق عدة بتوزيع سلات غذائية ومواد وقائية للنظافة على المحتاجين في جنوب البرازيل حيث بدأ فصل الشتاء، كما قدمت مساعدات لبعض العائلات من اللاجئين في ساو باولو وبرازيليا.

وتتواصل السفارة مع شخصيات فلسطينية مقتدرة لمساعدة العائلات المتضررة في محيطهم، وحث المقتدرين لإرسال تبرعات عبر معارفهم في الوطن لدعم المراكز الصحية، علما بوجود صعوبات حقيقية تحول في أغلب الأحيان دون القدرة على التحويل.

النرويج: عدد الإصابات الكلي بين جاليتنا21 إصابة

أفادت بعثة فلسطين لدى مملكة النرويج، بأن العدد الكلي للإصابات في صفوف الجالية بلغ حتى اللحظة 21 إصابة تعافى منها 13، فيما بقيت 8 إصابات قيد العلاج، بينها حالة واحدة كانت في العناية المركزة في المستشفى واصبحت حالتها مستقرة، و7 إصابات أخرى حالتهم الصحية مستقرة وقيد الحجر المنزلي.

وتتواصل السفارة ولجنة الطوارئ مع الحالات المصابة، لتفقد أوضاعها الصحية وتقديم كل مساعدة ممكنة للمصابين وذويهم.

موريتانيا: لا إصابات بفيروس كورونا بين جاليتنا

تواصل لجنة الطوارئ المُشكلة من سفارتنا لدى موريتانيا وفعاليات الجالية تلبية احتياجات عدد من الاسر المستورة والطلبة المحتاجين، واستطاعت جمع تبرعات مكنتها من صرف مساعدات مالية وعينية وصحية للعديد منهم.

وقالت السفارة: إن هناك نحو 300 شخص من أبناء جاليتنا في موريتانيا، وامكانياتهم ضعيفة، مؤكدة عدم تسجيل اية إصابة في صفوفهم حتى اللحظة.

سفارتنا لدى كوبا تقدم مساعدات للطلبة المحتاجين

شكلت سفارة دولة فلسطين لدى كوبا صندوقا ماليا تضامنيا، حيث تم تقديم التبرعات لهذا الصندوق من قبل موظفي السفارة والمتقاعدين المقيمين في كوبا، ورجال اعمال فلسطينيين فيها، ودولا اخرى في القارة مثل بنما، إضافة الى بعض اصدقاء فلسطين من الكوبيين.

كما قامت السفارة بتوزيع استمارة على الطلاب الفلسطينيين المقيمين في البلاد، من أجل تحديد الطلبة الذين يحتاجون للمساعدة المالية، نظرا لتضرر دخل ذويهم في ارض الوطن، كما تواصل إرسال مستلزمات طبية ومواد تعقيم ضرورية للطلبة المقيمين في العاصمة الكوبية هافانا.

فنزويلا: لا إصابات بفيروس "كورونا"

طمأنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية، بأنه لم يتم تسجيل أية إصابة بين جاليتنا وطلبتنا، مؤكدة أنها تتابع شؤونهم واحتياجاتهم، وتتواصل معهم عبر ارقام الطوارئ وتجيب على استفساراتهم.

سفارتنا لدى ماليزيا تتابع أوضاع جاليتنا وطلبتنا والعالقين

تتابع خلية الازمة في سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا، قضايا أبناء الجالية في كافة دول الاعتماد سواء كانوا من الزائرين او الطلبة أو اللاجئين، عبر ارقام الطوارئ والبريد الالكتروني المعلن عنها، لاستقبال جميع الطلبات والاستفسارات والاتصالات، وتقديم ما يلزم من خدمات قنصلية، وأية احتياجات أخرى.

وأكدت السفارة أنه تم تحديث الكشف الخاص بأسماء المواطنين العالقين في ماليزيا، وبلغ عددهم حتى اللحظة 56 مواطناً.

وتستمر بتوزيع المساعدات على المحتاجين من أبناء الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين، خاصة في ظل استمرار وطول مدة قرار تقييد الحركة وظروفهم المعيشية الصعبة، وتوزيع السلات الغذائية على العائلات المحتاجة ومبالغ نقدية، مؤكدة عدم تسجيل اية إصابة بينهم.

كينيا: جاليتنا بخير وصحة جيدة

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى كينيا أوضاع الجالية والفلسطينيين العاملين في مؤسسات الأمم المتحدة بشكل دوري للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتؤكد انهم جميعاً بخير.

وتواصل السفارة عملها اليومي، واتصالاتها مع الخارجية الكينية للاطلاع على الإجراءات التي تتخذها السلطات بشأن تفشي فيروس "كورونا".