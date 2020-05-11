"المواصلات" تقرر فتح مديريات رام الله والخليل وبيت لحم

قررت وزارة النقل والمواصلات فتح مديريات رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 14/5/2020.

وأضافت في بيان لها اليوم الاثنين، أن الدوام سيكون من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعه 2 ظهرا، مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والبروتوكول الصحي في المديريات وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات الطبية، والالتزام بالنظام وتعليمات الأمن بحيث يكون هناك مراجع واحد لكل موظف.

وبينت أنه سيتم تقديم الخدمة لكل محافظة على حدا، بحيث يعتمد الموظف على البطاقة الشخصية للمواطن لتحديد مكان الإقامة، ويمنع تقديم الخدمات لمواطنين من خارج المحافظة، مع مراعاة الالتزام بتعليمات رئيس الوزراء بمنع التنقل بين المحافظات، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات الطبية.