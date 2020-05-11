تسجيل ١٤ اصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 36 إصابة يوم أمس الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 859.

وأشارت وزارة الصحة في رسم بياني نشرته، إلى أن الحالات الجديدة توزعت بين 12 حالة بين المقيمين، وحالتين بين الوافدين، بينها حالة تم التثبت منها بعد أيام على وصولها إلى لبنان.

ولفتت الصحة اللبنانية إلى أنها لم تسجل أي حالة وفاة مرتبطة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي فإن عدد الوفيات استقر عند 26.

وأكدت الوزارة أن عدد حالات الشفاء المخبري بعد نتيجتين سلبيتين متتاليتين بلغ ما مجموعه 234 حالة، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة المنصرمة وصل إلى 509 فحصا للمقيمين و40 للوافدين عند الوصول.