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فتح معبر رفح لادخال العالقين في مصر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:27 - 11 مايو 2020
تعبيرية تعبيرية
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر في غزة، اليوم الاثنين، عن فتح معبر رفح البري لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غدٍ وحتى الخميس المقبل؛ لإدخال العالقين في مصر.

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