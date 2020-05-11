فتح معبر رفح لادخال العالقين في مصر

أعلنت الهيئة العامة للمعابر في غزة، اليوم الاثنين، عن فتح معبر رفح البري لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غدٍ وحتى الخميس المقبل؛ لإدخال العالقين في مصر.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 7/5/2020
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