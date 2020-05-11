الاحتلال يخطر بوقف العمل بمنازل قيد الإنشاء غرب بيت لحم

أخطرت قوات الاحتلال ، اليوم الاثنين، بوقف العمل بثمانية منازل ومنتزة وجدران استنادية وأعمدة كهرباء، ببلدة نحالين غرب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

وقال نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، إن قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل في ثمانية منازل مأهولة بالسكان وأخرى قيد الإنشاء في منطقة باكوش جنوب البلدة تعود لكل من: محمود عبد الله نجاحرة ثلاثة طوابق، وعصام محمود شكارنة "طابق واحد"، وأمجد يوسف غياظة "طابق واحد" والثلاثة مأهولة بالسكان .

وأضاف فنون، أنه تم اخطار منازل قيد الإنشاء بوقف البناء تعود للمواطنين فارس لطفي نجاحرة، وهزاع اسعد نجاحرة، وعادل راتب نجاجرة، وهشام نعيم شكارنة، وذيب اسماعيل شكارنة جميعها مكونة من طابق واحد .

وأشار الى أنه تم أيضا اخطار منتزه بوقف البناء فيه يعود لبلدية نحالين، وجدران استنادية للمواطنين سليم رشاد نجاجرة وصابر محمود مصطفى .

ولفت أن المنطقة تتعرض منذ فترة الى هجمة لأطماع استيطانية، حيث أخطرت قوات الاحتلال منازل للمرة الثانية بوقف البناء.