ما هو سبب وفاة الاعلامية السورية مها الخطيب؟

توفيت الإعلامية السورية الشابة، مها الخطيب، اليوم الاثنين، في مدينة هامبورغ بألمانيا بعد معاناتها مع مرض السرطان.

وكانت اول إطلالة للفقيدة الخطيب عام 2003 عبر شاشة التلفزيون العربي السوري، قدمت خلالها الأفلام الوثائقية، ثم انتقلت بعدها لتقديم نشرات الأخبار في محطات عدة.

وتنحدر مها الخطيب من محافظة حلب، ودرست الحقوق في جامعة بيروت، وعلاقات دولية في جامعة حلب، وكانت تعيش في الفترة الأخيرة مع زوجها وطفليها في ألمانيا.

وتفاعل العديد من الناشطين السوريين مع نبأ وفاة الخطيب، وعبروا عن حزنهم وأسفهم على فقدانها، وقدموا العزاء لزوجها وعائلتها.