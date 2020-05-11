ترد قناة dmc الفضائية متابعة برامج رمضان 2020

تردد قناة دي ام سي الفضائية وقناة dmc دراما يتابع العديد من الأشخاص قناة دي ام سي، والقناة المكملة لها دي ام سي دراما حيث أن القناتان يقومان بعرض نفس المحتوى، لكن بوجود فرق توقيت، قناة دي إم سي DMC الجديد 2020 على النايل سات وذلك ليستطيع جميع المتابعين لمشاهدة جميع الحلقات التي يتم عرضها في الوقت المتاح لهم، كما يتم إعادة المحتوى الذي يتم عرضه على القناة مرة أخرى على ذات القناة، ويوجد حاليًا العديد من المسلسلات والبرامج التي يتم عرضها هذا الشهر الكريم عبرتردد قنوات dmc 2020.

تردد قناة دي ام سي DMC

تردد قناة DMC يستطيع جميع المتابعين لهذه القناة تنزيلها على التلفاز حيث الإعدادات والتردد الخاص بها وذلك من خلال النايل سات، كما أن القناة متوفرة أيضًا على اليوتيوب، حل مشكلة تردد 11449 dmc وتردد القناة كالآتي:-

اسم القمر نايل سات

تردد قناة دي إم سي DMC 11449

معدل الترميز 27500

القطبية أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6