هيئة الإذاعة والتلفزيون تستنكر قرار الاحتلال تمديد منع عملها

عبّرت الهيئة العامة للإذاعة التلفزيون الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن رفضها القاطع واستنكارها لقرار الاحتلال بتمديد اغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة ومنع طواقمه من العمل في كافة المناطق داخل أراضي الـ48.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي لها، أن القرار الذي أصدره وزير الامن الداخلي لدولة الاحتلال جلعاد اردان أمس، تعسفي وانتهاك سافر للقانون الدولي من جهة، لأنه يمنع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس الشرقية، وهي ارض فلسطينية محتلة، اعترفت بها أكثر من 140 دولة، عاصمة لدولة فلسطين المحتلة، وانتهاك لحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى.

وأوضحت، أن القرار تعبير عن خوف سلطة الاحتلال الدائم من نقل الحقيقة كما هي للعالم، ومحاولة للتغطية على جرائم دولة الاحتلال التي يحاكم عليها القانون الدولي.

وشددت الهيئة على أنها ستواصل العمل بغض النظر عن هذا القرار الاحتلالي، لأنها تؤمن أن مهمتها ومسؤوليتها نقل الحقيقة في كافة الظروف مهما كانت صعبة، مبينة أنها لهذه الأسباب ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا.

وحملت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مسؤولية مواجهة هذا الانتهاك السافر، الى الأمم المتحدة واتحاد الصحفيين الدولي وجميع منظمات حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، مؤكدة أن المسؤولية تتطلب رفض هذا القرار ومنع تنفيذه فوراً ومحاسبة الاحتلال.