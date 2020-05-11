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أسعار الذهب في فلسطين اليوم الإثنين 11/5/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:43 - 11 مايو 2020
اسعار الذهب في تركيا عيار 21 اليوم اسعار الذهب في تركيا عيار 21 اليوم
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استقرت أسعار الذهب في فلسطين ببداية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحال الصاغة نحو 168.14 شيكل،47.94 دولار.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة 192.15 شيكل،54.79 دولار اليوم .

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 22 نحو 176.14 شيكل$50.22 دولار .

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 144.12 شيكل، 41.09 دولار.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأقل فئة لنحو112.09 شيكل، 31.96 دولار.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1,345 شيكل، 383.52 دولار، و أوقية الذهب نحو 5,976 شيكل، 1,704دولار ، و كيلو الذهب بـ 192,152 شيكل، 54,788 دولار.

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