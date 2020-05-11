"كورونا" تنتقل عبر العيون والدموع

قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ان علماء توصلوا إلى أن فيروس كورونا يمكنه دخول الجسم عبر العينين، وذلك عقب أن توصلوا إلى أن العينيين تحتويان على بروتين يستخدمه الفيروس لاختراق الخلايا.

وقالت الصحيفة أن فيروس كورونا يلتصق بمستقبلات إنزيم محول للانغيوتنسين 2 التي تعرف «ببوابة» الخلايا داخل الجسم ، مشيرةً الى ان هذه المستقبلات في المسار التنفسي والرئتين، وهما أول مكان يخترق فيه الفيروس الخلايا وبقية أعضاء الجسم.

وبين فريق بكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز أنه في حال استقر رذاذ سعال أو عطس شخص مصاب بالفيروس على سطح العينين، يمكن للفيروس اختراق الخلايا منها، حيث ربط العلماء بين هذا الاكتشاف وإصابة بعض المرضى بالتهاب في العينين.

وأشار العلماء إن الفيروس يمكنه دخول الجسم عبر الدموع وسيلة لنشر العدوى.

وقام فريق العلماء بتحليل عيون لعشرة أشخاص لم يتوفوا بفيروس كورونا لرصد الإنزيم المحول للانغيوتنسين 2. ويعتقد أن الإنزيم المحول للانغيوتنسين 2 هو نقطة دخول الفيروس، فسطحه المدبب يلتصق بالمستقبلات، ومن هنا يصيب الخلية بالعدوى ويتكاثر.

وأوضح الباحثون أن ذلك قد يكون بسبب انتقال الفيروس من الجهاز التنفسي إلى العينين، وهذه إحدى المضاعفات الثانوية المرتبطة بالفيروس.

