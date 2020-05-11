أجمل رسائل تهنئة عيد الفطر السعيد 2020

يبحث الملايين من الناس في نهاية رمضان 2020 عن رسائل تهنئة عيد الفطر السعيد 2020 لتهنئة أحبابهم وأصدقائهم.

ويتبادل المسلمون في عيد الفطر السعيد التهاني بقضاء شهر رمضان المبارك ويأمل الجميع بأن يقبل الله سبحانه وتعالى صيامهم.

ويعتبر عيد الفطر هو العيد الثاني للمسلمين يأتي بعد صيام ثلاثين يوم من شهر الخير والبركة.

اجمل رسائل عيد الفطر رسمية 2020

ومن سنن العيد عند المسلمين ما يلي:

(الغسل - لبس الجديد - الذهاب إلى المسجد لصلاة العيد من طريق والعودة من طريق اخر - السلام على المسلمين - تهنئتهم بالعيد)

وقبل صلاة العيد لابد من اخراج صدقة الفطر أي الزكاة التي هي فرض على كل مسلم ومسلمة حتى الوليد وجبت على الاب الزكاة عنه.

وفي هذه المقالة سننشر لكم أجمل رسائل عيد الفطر 2020 وجاءت على النحو التالي: