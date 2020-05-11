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الرابعة منذ بداية العام..هزتان ارضيتان تضربان فلسطين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:26 - 11 مايو 2020
هزة ارضية هزة ارضية
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وقعت هزتان ارضيتان صباح اليوم الأثنين 11/5/2020 ، الاولى في محيط منطقة بيسان والثانية في منطقة غور الأردن، بدون وقوع أضرار أو قتلى.

وقالت وسائل إعلام "إسرائيلية" ان هزة أرضية متوسطة، بقوة 3.5 درجات على مقياس (ريختر)، وقعت فجراً ، في محيط مدينة (بيسان) شمالاً.

وبينت القناة، أن هزة أرضية خفيفة أخرى، وقعت في منطقة غور الأردن شرقي البلاد، بعد ساعة واحدة من الهزة الأرضية الأولى، التي وقعت في محيط مدينة بيسان.

 المعهد الجيولوجي الإسرائيلي، أن قوة الهزة الثانية، 2.7 درجة على سلم (ريختر)، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تتعرض فيها البلاد لهزات أرضية، منذ بداية العام.

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