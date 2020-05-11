يبحث الملايين من المصريين في نهاية شهر رمضان 2020 على طريقة عمل الرنجة ومكونات سمك الرنجة استعدادًا لعيد الفطر السعيد.

وسمك الرنجة هو سمكة صغير الحجم نسبيّاً، ذات زعانف شعاعيّةٍ، تعيش في مياه المحيط الأطلسيّ والبحر الأبيض المتوسّط.

وقد اشتُهر المصريّون على مرّ العصور بتحضير الرّنجة وتناولها؛ خاصّةً في عيدهم الذي يُسمّى عيد شمّ النّسيم وعيد الفطر السعيد.

والرنجة من الأطباق اللّذيذة التي يُفضّلها العديدون، فهو من الأطباق المغذّية جداً؛ إذ يحتوي معادنَ، مثل

(الكالسيوم، والمغنيسيوم، والفسفور).

لكن الكثير من النساء في مصر وغيرها يجهلون طريقة عمل الرنجة ومكونات سمك الرنجة لذلك سنقدم لكم طرقة العمل والمكونات المطلوبة.

طريقة عمل الرنجة:

أولًا تنظيف السمك بقطع رأس السمكة والتخلص منها

ثانيًا: عليكي سيدتي فتح السمكة بسكين حادة من الجهة التي توجد بها الزعانف.

ثالثًا: أخرجي محتويات السّمكة الداخليّة كلّها

رابعًا: تخلّصي سيدتي من الجلد السّميك المُحيط بالسّمكة وانزعي الشّوك باستخدام حافّة السكّين.

مكونات سمك الرنجة

تقطيع السمكة بشكل صغير

كوبان من الزّيت النباتيّ

كوبان من البصل المُقطَّع إلى شرائح رقيقة

ستّ أوراق من الغار

كوبان من الفلفل الأخضر الحارّ

كوب وثلث من عصير اللّيمون

كوب وثلث من الماء

كوب وثلث من الخلّ الأبيض

ثماني ملاعق كبيرة من الدّقيق الأبيض

شرائح ليمون حسب الحاجة

ملح حسب الرّغبة.

طريقة تحضير طبق الرنجة