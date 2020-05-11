يبحث الملايين من المصريين في نهاية شهر رمضان 2020 على طريقة عمل الرنجة ومكونات سمك الرنجة استعدادًا لعيد الفطر السعيد.
وسمك الرنجة هو سمكة صغير الحجم نسبيّاً، ذات زعانف شعاعيّةٍ، تعيش في مياه المحيط الأطلسيّ والبحر الأبيض المتوسّط.
وقد اشتُهر المصريّون على مرّ العصور بتحضير الرّنجة وتناولها؛ خاصّةً في عيدهم الذي يُسمّى عيد شمّ النّسيم وعيد الفطر السعيد.
والرنجة من الأطباق اللّذيذة التي يُفضّلها العديدون، فهو من الأطباق المغذّية جداً؛ إذ يحتوي معادنَ، مثل
- (الكالسيوم، والمغنيسيوم، والفسفور).
لكن الكثير من النساء في مصر وغيرها يجهلون طريقة عمل الرنجة ومكونات سمك الرنجة لذلك سنقدم لكم طرقة العمل والمكونات المطلوبة.
طريقة عمل الرنجة:
أولًا تنظيف السمك بقطع رأس السمكة والتخلص منها
ثانيًا: عليكي سيدتي فتح السمكة بسكين حادة من الجهة التي توجد بها الزعانف.
ثالثًا: أخرجي محتويات السّمكة الداخليّة كلّها
رابعًا: تخلّصي سيدتي من الجلد السّميك المُحيط بالسّمكة وانزعي الشّوك باستخدام حافّة السكّين.
مكونات سمك الرنجة
- تقطيع السمكة بشكل صغير
- كوبان من الزّيت النباتيّ
- كوبان من البصل المُقطَّع إلى شرائح رقيقة
- ستّ أوراق من الغار
- كوبان من الفلفل الأخضر الحارّ
- كوب وثلث من عصير اللّيمون
- كوب وثلث من الماء
- كوب وثلث من الخلّ الأبيض
- ثماني ملاعق كبيرة من الدّقيق الأبيض
- شرائح ليمون حسب الحاجة
- ملح حسب الرّغبة.
طريقة تحضير طبق الرنجة
- أحضري قطع الرّنجة المُنظَّفة، ثمّ رشّي عليها القليل من الملح وعصير الليمون من الدّاخل والخارج، وافرمي الفلفل الحارّ فرماً ناعماً.
- ضعي الزّيت على النّار، وانتظري إلى أن يسخن، ثمّ اغمسي الرّنجة في الدّقيق، وضعيها بعد ذلك في الزّيت، واتركيها ثلاث دقائق أو إلى أن تتحمّر، ثمّ ارفعيها من الزّيت، واتركيها لتبرد.
- ضعي في وعاءٍ على النّار كلّاً من: البصل، والماء، والخلّ، وعصير الليمون، وورق الغار، والفلفل المفروم، واتركي المكوّنات حتّى تغلي، ثمّ ارفعيها عن النار لتبرد.
- اسكبي الخليط السّابق على الرّنجة، واتركيها في الثلّاجة يوماً كاملاً. أخرجي الرّنجة من الثلّاجة، وضعيها في طبق التّقديم، وزيّنيها بشرائح اللّيمون.