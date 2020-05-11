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هل ستقرر وزارة أوقاف غزة فتح المساجد في العشر الأواخر من رمضان؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:57 - 11 مايو 2020
مساجد بلا مصلين بغزة مساجد بلا مصلين بغزة
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أكدت وزارة الاوقاف الشؤون الدينية اليوم الاثنين 11/5/2020 ، انها لم تصدر قراراً بفتح المساجد بعد ولكن ما زالت تبحث عن إمكانية فتحها خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال عادل الهور المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بأن الوزارة تقوم بعمل دراسة مستمرة من أجل تقييم الأوضاع الميدانية في قطاع غزة بفعل انتشار فيروس "كورونا".

وبين الهور :"يوجد دراسة شاملة وكاملة للملف، وفي حال تم اتخاذ قرارا جديدا متعلقا في صلاة الجماعة في المساجد سيتم إبلاغ المواطنين على الفور من خلال الطرق الرسمية المعروفة ووسائل الإعلام"

 

 

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