وزيرة الصحة: لا إصابات بكورونا في فلسطين لليوم الرابع و6 محافظات خالية

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة اليوم الاثنين 11/5/2020 انه لم يتم لليوم الرابع على التوالي ، تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين ، بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات، في حين سجلت 16 حالة شفاء جديدة.

وقالت الوزيرة الكيلة أن حالات الشفاء الجديدة سُجلت في ضواحي القدس "7 حالات"، ومحافظة الخليل "7" حالات، ومحافظة سلفيت "حالة واحدة"، ومحافظة نابلس "حالة واحدة".

وأشارت الى ارتقاع المحافظات الخالية من كورونا الى 6 بعد انضمام محافظة سلفيت إلى المحافظات الخالية من الإصابات النشطة بفيروس كورونا، وهي: طوباس وأريحا والأغوار وبيت لحم وقلقيلية وجنين.

وأوضحت وزيرة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 367 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 67% من مجمل الإصابات المسجلة.

وتتوزع الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، في محافظات: القدس "121"، بينها 104 في مدينة القدس لوحدها ورام الله والبيرة "13" والخليل "33" ونابلس "2" وطولكرم "1" والمحافظات الجنوبية "6" حالات.

وأشارت الدكتورة الكيلة إلى دخول 348 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة فعلياً في الحجر المنزلي 14875، والذين أنهوا الحجر 47196 حالة.